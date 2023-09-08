Более 30 тысяч школьников СКО питаются бесплатно в школах

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в новом учебном году бесплатным питанием обеспечили всех учеников начальных классов. В средней образовательной школе №25 им. Алихана Бокейханова охватили более 300 детей. Среди них — Арслан Арман. Ученик 4 класса из многодетной семьи.

АРСЛАН АРМАН, учащийся СОШ №25 им. А.Бокейханова:

— Я благодарен, что в этом году для учеников начальных классов сделали бесплатное питание. Здесь еда очень вкусная, мне нравится. В прошлом году родители тратили много денег, чтобы я и мой младший брат могли поесть в столовой. Теперь же на эти средства они купили школьные принадлежности и форму. Это большая помощь.

АСЕЛЬ КАЙНУЛЛИНА:

— В этом году у нас в школу ходят 2 ребёнка. Здорово, что сделали для них бесплатное питание. К школе необходимо подготовиться: купить форму, принадлежности. Это тоже недешёвое удовольствие, учитывая как растут цены. Только за питание в месяц за 2-х мы платили 8 тысяч тенге. Спасибо за такую помощь.

Бесплатно питаются здесь не только младшеклассники, но и ребята из страших классов. Всего их 25. Они из многодетных и малообеспеченных семей.

САУЛЕ ТУРСЫНОВА, директор СОШ №25 им. А.Бокейханова:

— В нашей школе есть все условия для детей. В первую очередь, это безопасность. Уделяем должное внимание и питанию, чтобы дети могли укрепить свой организм витаминами. Ассортимент меню у нас обширный: первое, второе, чай, компот и многое другое. Качество и состав еду проверяю сначала я, а потом медсестра.

Такой помощью в регионе охвачены более 30 тысяч детей. Для их 100% охвата выделили 990 млн тенге.

Алишер Ашимов