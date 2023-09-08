353 факта интернет-мошенничества зарегистрировано в Петропавловске с начала 2023 года

«Информационный десант» против интернет-мошенничества организовали петропавловские полицейские. Участковые инспекторы и сотрудники криминальной полиции обращались к людям в торговых точках, на улицах, рассказывали о наиболее распространённых уловках мошенников. По их информации, не теряет своей актуальности преступная схема, когда аферисты, выдавая себя за банковских работников, уверяют, будто кто-то угрожает счетам людей. Их просят установить на телефон приложения. После их запуска потерпевшие теряют контроль над устройством, а мошенники проводят операции со счетами граждан.

АЛИБЕК ГАБДУЛЛИН, и.о. начальника УП г. Петропавловска:

— Не следует под чьим-либо давлением совершать финансовые операции: брать кредиты, переводить свои средства на якобы безопасные счета. Нельзя никому доверять свою персональную информацию: пароли, коды, приходящие по sms. Нередко преступники звонят пожилым людям от имени сотрудников полиции и уверяют, что кто-то из их родственников является виновником ДТП. Злоумышленники говорят, чтобы избежать ответственности, необходима крупная сумма денег. Смело прерывайте подобные разговоры. Позвоните в полицию, чтобы узнать, был ли факт ДТП. Возьмите за правило проверять по официальным каналам любую информацию, которую вам сообщают.

Дарья Пышмынцева