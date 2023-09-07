В 2023 году в филиале «НЦПК «Өрлеу» по СКО пройдут обучение 2492 педагога

128 педагогов предметников проходят курсы повышения квалификации в областном филиале «Өрлеу». Обучение стартовало 4 сентября, завершатся занятия 15 числа. Их проводят специалисты центра, а также приглашенные педагоги. Учитель английского языка Анастасия Попова, рада, что попала на эти курсы. По её мнению, знаний никогда не бывает много. Все, что узнает, педагог планирует применить на своих занятиях.

АНАСТАСИЯ ПОПОВА, учитель английского языка СШ №5:

— Данные курсы состоят из нескольких модулей, в состав, которых входит повышение предметной компетенции учителя английского языка, в основу, которого входит грамматический аспект, т.е. там рассматривают наиболее сложные темы для учеников английского языка. Самой интересной частью для меня является часть в ходе, которой мы со стороны наблюдаем и анализируем демонстрационные уроки. Т.е. мои коллеги представляют отрывки уроков, а нам предоставляется возможность анализа этих уроков.

Английский язык, химия, художественный труд, история, начальная военная и технологическая подготовка. На курсы пришли педагоги, которые преподают вышеперечисленные предметы в школах региона. В октябре на базе областного филиала «Өрлеу» будут проходить другие курсы, но уже не в офлайн, а онлайн формате.

АЙГАНУЛЬ КАБДИРОВА, заместитель директора филиала «НЦПК «Өрлеу» по СКО:

— В следующем месяце по поручению Министерства просвещения планируется запуск онлайн-курсов по развитию компетенций педагогов для проведения профессиональной ориентации обучающихся, по развитию этнокультурных компетенций, а также по теории и практике применения методов Action Research, Lesson Study, Learning Study с охватом 385 человек. Контингент на каждую область определёен с учётом результатов мониторинга образовательных достижений обучающихся.

Всего в 2023 году на базе филиала «Өрлеу» планируют провести 94 двухнедельных курса повышения квалификации для учителей школ. С их помощью обучение пройдут 2492 педагога.

Дарья Пышмынцева

