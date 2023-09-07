В 2023 году планируется сдать 32 общежития для студентов вузов

Чтобы решить проблему с дефицитом мест в общежитиях вузов в Казахстане разработан механизм размещения государственного заказа. Любой индивидуальный предприниматель или вуз могут за свой счёт ввести общежитие в эксплуатацию. После на каждого студента будет размещён государственный заказ. Данный механизм работает с 2018 года. Только за три года для студентов вузов введено 99 общежитий на более чем 26 тысяч мест. В 2023 году планируется сдать в эксплуатацию 32 общежития для студентов вузов на 8 тысяч мест. На сегодняшний день запущено 6 общежитий.

Айгерим Хамзина