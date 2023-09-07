Региональный форум северных областей прошёл в СКО

Молочная продукция, мёд, полезные десерты, украшения, сумки и многое другое представили североказахстанские бизнесвумен на ярмарке. Всё это производят предпринимательницы нашей области. Они приняли участие в региональном форуме северных областей. На него пригласили как опытных бизнесвумен, так и тех, кто только открывает своё дело. На онлайн-связи также предпринимательницы из Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областей. Главная тема — развитие женского сельского предпринимательства. В нашей стране 42% представительниц прекрасной половины проживают в селе. И часто не знают о том, какие есть возможности для запуска своего дела.

МАЙРА АЙСИНА, председатель организационного комитета форума сельских женщин Казахстана:

— С 2019 по 2021 годы 22 тысячи многодетных женщин получили 200 МРП, а сейчас 400 МРП, это 1,2 млн тенге. Мы работаем вместе с государством и организациями над их кооперацией. Были госпрограммы, выделялись кредиты 6-14%? но нельзя давать под такой процент кредиты. В селе нет такого залогового имущества. И вот мы достучались. В этом году «Жер аманаты» выдаются кредиты под 2,5%.

Множество возможностей есть для обучения женщин основам предпринимательства. Благодаря социальным проектам за 11 лет бесплатные тренинги прошли 60 тысяч казахстанок.

АСЫЛ ОКАПОВА, главный менеджер ОЮЛ «Коалиция за зелёную экономику и развитие G-Global»:

— Как найти свою нишу, законодательство, бухгалтерия, как правильно развивать маркетинг. Всему этому можно научиться на площадке «Business Team». Есть также онлайн-школа подсобного хозяйства «Farmer school». Также в рамках социального проекта «Coca-Cola Белестерi» мы в этом году продолжаем обучать женщин в формате онлайн со всего Казахстана.

Те, кто прошёл обучение, могут принять участие в конкурсе и получить грант от 2 до 4 тысяч долларов США на открытие или развитие своего дела. Ежегодно на это выделяется 20 грантов. За 11 лет такую финансовую поддержку получили 110 женщин.

Айгерим Хамзина

