За 8 месяцев 2023 года ТОО «Кызылжар су» привело в порядок 4,6 км сетей

Ежегодно ТОО «Кызылжар су» проводит демонтаж и замену городских водопроводных и канализационных сетей. 4,6 километра предприятие привело в порядок с начала 2023-го. Как отмечает руководство компании, за счёт повышения тарифа сумма инвестиций увеличилась больше, чем на 85,5 млн тенге.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— Утверждено инвестпрограммой 225 млн тенге, из них выполнено на 113 млн. Осталось нам 6 объектов по канализации и 2 проекта по водопроводу. Все эти объекты, которые мы в этом году делаем, они самые ненадёжные.

В настоящее время идёт замена канализации по адресу: ул. Назарбаева, 258. Протяжённость участка, на котором ведутся работы, составляет 199 метров. Сумма проекта перевалила за 7 млн тенге.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— Старые дома обращаются, что постоянные подпоры, звонки. Канализационные подпоры — это не водопровод, который находится под давлением. Если что-то туда попадает, он забивается. Труба всегда находится в такой среде, где она быстро гниёт. Поэтому сейчас занимаемся дворовыми сетями.

Также товарищество проводит работы по ремонту и замене колодцев, задвижек, пожарных гидрантов, устранению подземных повреждений.

Дарья Пышмынцева