Военные учения «Бекет-2023» активно продолжаются в СКО

Военный полигон. Почти 100 км от областного центра. Здесь продолжаются межведомственные комплексные учения «Бекет-2023». Более 60-ти военнообязанных сейчас проходят огневую подготовку.

Ержан Мурзатаев — командир батальона. Он отвечает за постоянную боевую и мобилизационную готовность своих товарищей. В 2012 году молодой человек окончил военный институт сухопутных войск. Полученные там знания Ержан активно применяет здесь на учениях.

ЕРЖАН МУРЗАТАЕВ, военнообязанный:

— Передаю этот опыт своему личному составу батальона. Все военнослужащие ответственные и добросовестные. Со старанием вспоминают все эти знания. Я доволен результатами, которые они в данный момент показывают.

Не забыть полученные много лет назад навыки и быть готовым к различным ситуациям — главная цель таких учений. Его участники показывают хорошую сноровку, отмечают военнослужащие.

ОМАР ОРЫНБАЕВ, старший офицер направления департамента территориальной обороны Генерального штаба ВС РК:

— Бригада территориальной обороны СКО проводит воинские сборы в районе Магжана Жумабаева. Они проводятся с подразделением территориальной обороны. В ходе сборов военнообязанные проводят занятия по огневой, тактической, оперативной подготовке, а также другим видам боевой и специальной подготовки. Результаты мы посмотрели, неплохие. Военнообязанные хоть и являются в запасе, но навыки, которые получили в ходе прохождения срочной службы, не потеряли.

Межведомственные комплексные учения «Бекет-2023» завершатся 8 сентября.

Алишер Ашимов