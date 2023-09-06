Почти 90 тысяч сообщений поступило в полицию с начала года

За восемь месяцев этого года на канал «102» поступило более 89 тысяч 900 обращений. Треть из них требовали немедленного реагирования. Больше всего жители жаловались на семейные разборки: по этому поводу поступило более 1,5 тыс. звонков. О нарушении тишины докладывали более 1 200 раз, а о мошеннических действиях и кражах сообщали менее тысячи раз. В полиции призывают обращаться не только традиционным способом — по телефону, но и через мобильное приложение МВД «102».

АЙДАР СЫЗДЫКОВ, заместитель начальника штаба ДП СКО:

— С использованием видеокамер ЦОУ, установленных на перекрестках и площадях зафиксировано 10 320 административных правонарушений. Больше половины из них — 8 207 — нарушения ПДД. Также выявлено более 2 тыс. фактов распития спиртных напитков в общественных местах. Выявлено 117 фактов уголовных правонарушений.



Анна Жицкая