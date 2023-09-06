На уловки «помогаек» попались две жительницы СКО

Мошенничества — одни из частых правонарушений в нашей области. Нередки случаи, когда жители попадались на уловки, так называемых, «помогаек». Они обещают содействие в получении тех или иных документов в обход установленных процедур, естественно, за вознаграждение. Полицейские напоминают, что это незаконно. Пострадала одна жительница Петропавловска. Она услышала от знакомого, что некий человек обещает за денежное вознаграждение сделать свидетельство на право вождения автомобиля без обучения в автошколе. Женщина передала ему 120 тысяч тенге и фото своего удостоверения личности — якобы это было необходимо для оформления документов. В итоге она не только лишилась денег, но и обнаружила через некоторое время, что на неё оформлены кредиты на сумму свыше 580 тысяч тенге. В том же месяце жертвой мошенничества стала еще одна горожанка. В этом случае уже к ней обратились за помощью. Мошенник якобы нуждался в человеке, на которого можно фиктивно оформить машину для уклонения от уплаты налогов. Сердобольная североказахстанка не отказала и доверила аферисту свои фото и удостоверение личности. Тот оформил на её имя кредит на сумму свыше 200 тысяч тенге.



Диана Салихова