На 87% заполнен Петропавловский полигон ТБО

Об уточнении областного бюджета на 2023 год говорили на общественном совете СКО. Правда, выяснилось, что ранее этот вопрос уже рассмотрели на сессии областного маслихата, что вызвало негодование у общественников. Получается, что смысла в их рекомендациях уже нет, раз решение принято госорганом, говорит член совета Евгений Кинцель. Он предложил коллегам в знак протеста не выносить никакого вердикта по уже решённому без них вопросу. Его инициативу по итогу никто не поддержал. После долгих дискуссий члены совета всё-таки приняли решение о рассмотрении и перешли к следующему вопросу. Он касался полигона ТБО в Петропавловске.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— На сегодняшний день на 87% он заполнен. В 2024 году заканчивается разрешение. Ежегодно проводятся проверки на основании обращений. Факты самовозгорания отходов устанавливаются. Выдаются предписания. Они в ходе последней проверки не исполнены. Направили исковые материалы в суд для приостановления деятельности до исполнения нашего предписания.

Но так как полигон имеет стратегическое значение для города, приняли медиативное соглашение. До 20 декабря на полигоне нужно исполнить все предписания экологов.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— А именно соблюдать процедуру захоронения отходов, проводить сортировку и не допускать захламление прилегающей территории. И самое основное — не допускать фактов самовозгорания отходов.

В городском акимате сообщают, что деньги на технико-экономическое обоснование выделены. Без него при строительстве нового полигона не обойтись.

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ, заместитель акима г. Петропавловска:

— Рядом с существующим полигоном тоже есть свободная земля. Существующий полигон 28 га. Столько же есть рядом, даже больше. Кроме того, в этом году мы выделили средства на разработку ПСД на рекультивацию существующего полигона. На сегодня полигон проектной мощностью 1,5 млн тонн заполнен на 1 млн 350 тысяч тонн.

Полигон сможет работать ещё несколько лет. Сейчас устраняют нарушения по захламлению территории вокруг свалки, говорят в горакимате. Общественники отметили, что нужно ускорить работу по поиску подходящей территории нового полигона. Так как есть риск, что предложенная земля может не подойти из-за близости к аэропорту. Опасность могут представлять слетевшиеся на мусор птицы.

Айгерим Хамзина