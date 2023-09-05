Студент из Петропавловска отбывает срок за интернет-мошенничество

В конце ноября прошлого года внимание некоторых петропавловцев привлёк новый аккаунт в социальной сети Instagram. Его администратор обещал юридические услуги по снятию ареста с банковских карт, разблокировке счетов, отмене договоров онлайн заёма и установлению графика выплат по просроченным микрозаймам. До конца января 2023 года на аккаунт обратились 6 человек. Всем требовалось установление графика по микрокредиту. За «услугу» они заплатили от 15 до 59 тысяч тенге. Перечислив средства, люди теряли связь с псевдоюристом. Полицейские Петропавловска вычислили мошенника — им оказался 20-летний студент-третьекурсник. Стражи порядка выяснили, что в мессенджере Telegram у него был фейковый интернет-магазин по продаже наушников и электронных часов по заниженным ценам. С помощью него за январь злоумышленник успел обмануть 4 человек.

АЛЬНУР АХМЕДЬЯРОВ, заместитель начальника УП г. Петропавловска:

— В апреле молодой человек предстал перед судом по 10 эпизодам интернет-мошенничества. Ущерб потерпевшим был возмещён в ходе досудебного расследования. Суд приговорил его к 4 годам ограничения свободы. Чтобы не стать жертвой сетевых аферистов, необходимо с осторожностью относиться к размещаемым в интернете объявлениям о продаже товаров и оказании услуг. Не соглашайтесь на предоплату, требуйте общения с продавцами по видеозвонку, старайтесь проверить репутацию людей, с которыми собираетесь совершить сделку.



Дарья Пышмынцева