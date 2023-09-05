Петропавловцы приняли участие в общереспубликанском диктанте

Сегодня, в День языков народа Казахстана, по всей стране прошел диктант на казахском языке. Писали его и в Петропавловске, точнее в строительно-экономическом колледже. Попробовали свои силы студенты, представители этнокультурных объединений и молодежных ресурсных центров области.

МАРИЯ ТАТАРЕНКО, заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» СКО:

— Ежегодно Ассамблея народа Казахстана проводит акцию — единый общеказахстанский диктант на государственном языке. Данная акция проходит в рамках республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала».

Лектор зачитывает текст трижды: первый раз, чтобы ознакомиться, второй — для записи и третий — для проверки. Диктант посвящён биографии великого казахского поэта, публициста и педагога Магжана. В этом году исполнилось 130 лет со дня его рождения.

Пишут диктант 20 человек, для многих из них — это напоминание о школе, а значит, и волнение, как на экзамене.

АНАСТАСИЯ ШАЧНЕВА, жительница г. Петропавловска:

— Первый раз участвовала в подобном мероприятии. Думаю, что не очень хорошо написала, у меня в школе всегда тройки были по казахскому языку.

Организаторы напоминают, что цель общеказахстанского диктанта — не выставить оценки, а повысить уровень знания и статус государственного языка в стране.

Анна Богословская

