Межведомственные комплексные учения «Бекет-2023» проходят в СКО. Сейчас военнослужащие и стражи порядка охраняют один из блокпостов Петропавловска. Поток движения автомобилей здесь высокий. Каждого нужно осмотреть, а водителей — опросить.

ЕРБОЛАТ АДЕЛЬБАЕВ, представитель Министерства обороны РК:

— Несение службы на блокпостах, на самом деле, имеют свою специфику. Состав блокпоста по своему составу может быть разный. Основная задача — досмотр автомобиля, который осуществляется с целью исключения ввоза или вывоза какого-либо вооружения, опасных веществ.

Его проводят только полицейские, а личный состав подразделений территориальных войск обеспечивает безопасность на месте. Такие учения проходят на постоянной основе, отмечают военнослужащие.

ОМАР ОРЫНБАЕВ, старший офицер направления департамента территориальной обороны Генерального штаба ВС РК:

— В ходе данного учения проверяются ряд вопросов, в том числе готовность всех структурных подразделений. Вся техника, силы и средства готовы к выполнению поставленных задач. Хотелось бы отметить работу территориальной обороны в данной области.

В воисковой части 99275 создана специальная бригада. Здесь служат 400 храбрых бойцов, которые охраняют населённые пункты и важные стратегические объекты региона. Здесь осуществляют набор на воинскую службу по контракту. Требуются более 200 военнослужащих. Комплексные учения завершатся 8 сентября.

Алишер Ашимов