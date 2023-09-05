Инфляция в Северном Казахстане составила почти 14%

По сравнению с прошлым августом цены на продукты выросли на 13,5 %. Больше всего подорожал рис — почти в два раза. Выпечка изменилась в стоимости на 25,7 %, молочные продукты и напитки — почти на 17%. Алкоголь и табак — на 11%.

А вот свежие овощи подешевели на 2,5%, но это не коснулось моркови, её стоимость увеличилась на 17%, а свеклы — на 20%.

Подорожали почти на 23% и моющие средства. Сжиженный газ в баллонах — на 17%, а бензин — на 12, как и лекарства. Одежда и обувь также стали дороже — более, чем на 14%. За интернет североказахстанцы платят почти на 21% больше, чем в прошлом году. Меньше всего изменились в цене услуги водоснабжения и водоотведения.



Анна Жицкая