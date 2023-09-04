Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам пяти министерств. Ведомство, отвечающее за культуру и информацию, возглавила Аида Балаева. Премьер-Министр отметил, что в своем Послании народу глава государства поставил ряд задач по масштабному развитию креативной индустрии. Министром торговли и интеграции стал Арман Шаккалиев. Глава Правительства подчеркнул, что перед ведомством стоят важные задачи в сфере развития внутренней торговли, продвижения экспорта товаров и услуг, интеграции с торговыми партнерами республики. Министерство транспорта возглавил Марат Карабаев. Алихан Смаилов обозначил перед ним стратегическое значение дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли республики. Представив коллективу Министерства труда и социальной защиты населения нового руководителя — Светлану Жакупову, глава Правительства отметил, что перед ведомством стоят большие задачи, от эффективности решения которых зависит уровень благополучия граждан. В рамках представления Ермека Маржикпаева коллективу Министерства туризма и спорта Премьер-Министр обозначил важность своевременной реализации задач, поставленных главой государства. В туризме должны быть реализованы не менее 15 крупных прорывных проектов.



Дарья Пышмынцева