Курсанты Академии Нацгвардии РК приняли присягу

На центральной площади Петропавловска состоялось ежегодное событие — принятие военной присяги курсантами Академии Национальной гвардии РК. 176 будущих офицеров дали клятву верно служить своему народу и гордо нести звание военнослужащего. От имени военного командования с торжественным событием их поздравил генерал-майор Бауржан Абжанов.

БАУРЖАН АБЖАНОВ, заместитель главнокомандующего Национальной Гвардии РК:

— Каждый из вас сознательно выбрал свою профессию — защищать Родину, связав таким образом свою судьбу с офицерской службой. Уверен, что вы с честью будете носить звание выпускника Академии Национальной гвардии, продолжая свою военную службу.

Перед таким важным событием — принятием военной присяги, все курсанты-первокурсники выполнили нормативы по физической и общей военной подготовке, сдали вступительные экзамены, прошли конкурсный отбор. Среди будущих офицеров — Ернур Жамбыл из города Арысь Туркестанской области.

ЕРНУР ЖАМБЫЛ, студент Академии Национальной Гвардии РК:

— Я очень рад быть курсантом академии Национальной гвардии, моя мечта стать офицером. Сегодня для меня торжественный день принятия присяги.

После церемонии принятия присяги вниманию гостей представили показательные выступления военнослужащих Академии.

Айгерим Хамзина