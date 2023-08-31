В Петропавловске завершился турнир по боксу «Король ринга — 2023»

В Петропавловске завершились финальные бои открытого турнира по боксу среди ветеранов «Король ринга-2023». Напомним, что турнир собрал порядка 47 мастеров кожаной перчатки из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России. Призовые места распределились следующим образом: Андрей Спиридонов стал лучшим в весовой категории до 63-х кг, чемпионского титула удостоился Анурбек Бекембаев из Атырау в категории 69 кг, Канат Карабаев оказался удачливее своего соперника в весовой категории до 75 кг. В бою «полутяжей» до 81 кг победителем стал жанаозенец Марат Утегенов. А в весовой категории до 91 кг алматинец Хамзат Гелисханов одержал убедительную победу над шымкентцем Касымханом Оспановым. В абсолютной весовой категории свыше 91 кг в зрелищном трехраундовом поединке костанаец Виталий Севастьянов вырвал победу у боксера из Петропавловска Андрея Бейсембаева. Помимо дипломов, медалей и чемпионских поясов победителям и призёрам вручили денежные сертификаты.

Камилла Карим