В Петропавловске участники II международного симпозиума представили свои работы

«Ботай — культура Великой степи». II международный симпозиум, который несколько недель назад стартовал в регионе, подошел к концу. Напомню, в симпозиуме участвовали 20 художников из разных стран. Часть своих работ они написали в Айыртауском районе. Там они ознакомились с удивительной природой и богатым историко-культурным наследием нашей области. 30 августа участники симпозиума представили свои творения на суд зрителей. В их числе -Сембигали Смагулов. Столичный художник выразил все свои эмоции в картинах, которые он написал.

СЕМБИГАЛИ СМАГУЛОВ, художник, г.Астана:

— Ботайская культура — бренд Северо-Казахстанской области. Мне кажется, что каждый художник должен побывать в Айыртауском районе и прикоснуться к истории. Мне приходилось работать в разных регионах нашей страны, но здесь я почувствовал особую атмосферу. Надеюсь, что мне удалось передать ее через творчество. Несколько работ я отдаю в местный музейный фонд.

В рамках симпозиума художники обучали изобразительному искусству творческих ребят из местных детских домов. Такая возможность у мальчишек и девчонок появилась благодаря общественному фонду «Союз Жаса».

ДЕНИС ЛУКЯНЧУК, директор общественного фонда «Союз Жаса»:

— У нас было 3 мастер-класса. Мы привозили детей из детских домов на встречу с художниками, где они рисовали совместные работы. Мы в будущем планируем сделать каталог из работ. В декабре месяце пройдет аукцион с теми работами, которые нам передадут художники. На вырученные средства мы продолжим осуществлять социализацию детей из детских домов.

Всего на выставке были представлены свыше 100 работ, выполненных в различных техниках.

Дарья Пышмынцева