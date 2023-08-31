В Казахстане мораторий на проверку малого и среднего бизнеса продлен до 2024 года

Как сообщил на расширенном собрании партии «AMANAT» премьер-министр РК Алихан Смаилов, после введения моратория на проверку малого, среднего и микробизнеса в 2020 году, доля частных компаний увелчилась с 31,7% до 36,5%. Об этом заявили в телеграм-канале Правительства РК. Также он подчеркнул, что проводится работа по автоматизации систем управления рисками в сферах госконтроля, это позволит снизить число плановых проверок в два раза. Их полная работа начнется с 1 января 2024 года, как только мораторий будет окончен. Алихан Смаилов добавил, что с фонда оплаты труда малого и микробизнеса будет удерживаться фиксированная ставка 20%. Премьер-министр подчеркнул, что для того, чтобы снизить роль государства в экономике, следует увеличить долю приватизации.

АЛИХАН СМАИЛОВ, премьер-министр РК:

— С 2019 года приватизировано порядка 1 тысячи организаций с участием государства. Были успешно выведены на IPO и SPO пакеты акций нацкомпаний «Казмунайгаз» и «Казатомпром». Работа в этом направлении продолжается. В результате указанных мер в 2023 году доля государства в экономике сократилась до порядка 14%.



Анна Жицкая