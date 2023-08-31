С начала года в области зарегистрированы 442 факта интернет-мошенничества

Встречу с трудовым коллективом филиала «Есиль су» провели сотрудники второго отдела полиции г.Петропавловска. Они говорили о профилактике интернет-мошенничеств.

— Психологию они очень хорошо знают. Если человек, допустим, настроен; знает, что это мошенники — они сразу прекращают разговор. Если же вы просите их, чтобы они дали вам информацию на государственном языке, то же — диалог между вами сразу прекращается.

Основной посыл в том, чтобы люди не только всегда были морально готовы к неожиданному звонку аферистов, но рассказывали своим близким и соседям о том, что в подобной ситуации необходимо сбрасывать вызов либо прекращать переписку, немедленно перезванивая в Call-центр своего банка и на номер «102».

ЕРЖАН КУСУМБАЕВ, заместитель директора филиала «Есиль су»:

— Спасибо сотрудникам полиции, что провели такую профилактическую беседу с нашими сотрудниками филиала. Информация очень полезна, так как многие граждане наши не знают об интернет-мошенничествах. Если говорить лично о себе, то, думаю, я сейчас приду и своей маме сообщу, так как в категорию потерпевших пожилые граждане, в основном, попадают, на эти уловки мошенников.

Сегодня самая эффективная модель поведения — это когда человек, которому звонят злоумышленники, — не спешит с принятием финансовых решений; не передает мошенникам никаких персональных данных и перепроверяет информацию через Call-центр своего банка.

ТАЛГАТ СМАГУЛОВ, начальник второго ОП УП г.Петропавловска:

— Сегодня мы рассказали об основных уловках мошенников, которые звонят по телефону. Такие встречи мы проводим часто. Для некоторых это не является новым, потому что они ранее были предупреждены об этом.

С начала года в СКО зарегистрировано 442 факта интернет-мошенничества. Из них 348 — по городу Петропавловску.

Камилла Карим