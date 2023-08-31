Почти 9 трлн тенге заняли казахстанцы у банков на личные цели

В Казахстане объем потребительского кредитования за месяц вырос на 500 млрд тенге, передает информационный портал LS. По данным Национального банка, на 1 августа 2023 года казахстанцы заняли у банков на личные цели почти 9 трлн тенге. Это на 6% больше, чем месяцем ранее. А если сравнивать с началом года, объем потребительских займов увеличился на 15,6%. Больше всего таких кредитов оформили в Алматы, Астане и Шымкенте. А вот кредитование бизнеса выросло незначительно. На 1 августа предприниматели заняли у банков 11,7 трлн тенге. Наибольший объем займов пришелся на малый и средний бизнес. Основная доля кредитов оформлена предприятиями из сферы промышленности и торговли.



Айгерим Хамзина