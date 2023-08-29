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Разбор: как контрциклическое бюджетное правило может повлиять на экономику страны

  29 Августа 2023, 14:03

Что это такое?

Председатель Национального Банка РК Галымжан Пирматов представил новые прогнозы развития экономики Казахстана на заседании Правительства

Контрциклическое бюджетное правило представляет собой высоко стратегический инструмент, используемый государствами для смягчения воздействия экономических циклов на национальную экономику. Основной упор делается на регулирование государственных расходов и доходов в зависимости от текущей фазы экономического цикла.

Основные аспекты

В периоды экономического спада, когда замедляется производство, растет безработица и налоговые поступления снижаются, контрциклическое бюджетное правило рекомендует увеличивать государственные расходы. Это способствует стимулированию экономики, поддержанию спроса и занятости. Государство может инвестировать в инфраструктурные проекты, научно-исследовательские программы и социальные инициативы.

В периоды экономического подъема, когда экономика находится в процессе перегрева и рискует инфляцией из-за избыточного спроса, контрциклическое бюджетное правило советует сдерживать государственные расходы. Это позволяет снизить давление на рост цен и инфляцию, а также создать резервные финансовые средства для будущих нестабильных периодов.

Преимущества и ограничения

Преимущества контрциклического бюджетного правила заключаются в увеличении устойчивости национальной экономики к экономическим волатильностям. Оно может смягчить негативные последствия рецессий и предотвратить перегрев в периоды бума. Однако сложность заключается в точной идентификации начала и завершения каждой фазы цикла, что требует высокой экономической экспертизы и анализа.

Исторические примеры

В послекризисный период 2008 года множество стран внедрило контрциклическое бюджетное правило для поддержания экономики и стимулирования роста. Примером может служить Китай, который увеличил государственные расходы на инфраструктуру и социальные программы для смягчения воздействия глобального финансового кризиса.