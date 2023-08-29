Председатель Национального Банка РК Галымжан Пирматов представил новые прогнозы развития экономики Казахстана на заседании Правительства

Согласно этим прогнозам, ожидается, что инфляция к концу текущего года составит 10-12% и замедлится к 2025 году до 5,5-7,5%, а далее будет оставаться близкой к цели 5%. Пирматов также подчеркнул, что такие прогнозы согласованы с оценками Правительства.

В своей речи Галымжан Пирматов уточнил, что сдерживающие денежно-кредитные условия и ослабление инфляционного давления извне будут способствовать этим тенденциям. Также было подчеркнуто, что текущий счет платежного баланса, наоборот, перейдет в дефицитную зону, и дефицит составит (-)3,4% к ВВП в 2023 году. Однако в последующие годы ожидается улучшение этой ситуации.

Национальный Банк планирует продолжить свою денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции и поддержание макроэкономической стабильности. Также важным моментом будет соблюдение контрциклического бюджетного правила, чтобы обеспечить координацию макроэкономической политики.