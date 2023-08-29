Накануне Дня Конституции наградили свыше 70 офицеров и сержантов полиции СКО

Медали, грамоты, благодарственные письма — в преддверии Дня Конституции Казахстана поощрили свыше 70 офицеров и сержантов полиции СКО. Поздравляя личный состав, заместитель начальника профильного ведомства Енбек Сембин поблагодарил и поздравил каждого полицейского.

ЕНБЕК СЕМБИН, заместитель начальника ДП СКО:

— Уверен, что все вместе мы приложим максимум усилий в обеспечение правопорядка, поддержание стабильности, защиту конституционных прав граждан Казахстана.

Нагрудным знаком «Почетный ветеран МВД» награжден 93-летний ветеран органов внутренних дел Владимир Терентьевич Ипполитов. За труд и взаимодействие благодарственные письма департамента полиции в честь праздника вручили врачам, судмедэкспертам Института судебных экспертиз по СКО Андрею Захарченко и Андрею Терещуку.

Начальник городского управления полиции Ербол Тайбеков вручил юбилейные медали, грамоты и специальные звания наиболее отличившимся сотрудникам.

СЕРИК ИМАМБАЕВ, полицейский кавалерийского отделения батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Работаю в ОВД около 12 лет. Сегодня мне вручили звание «старшина полиции». Я очень рад. Желаю всем счастья, добра, мирного неба над головой,чтобы все сотрудники, все гражданские люди жили мирно и спокойно,чтобы нарушений было меньше. Я очень счастлив, что у нас проводятся такие мероприятия.

Праздничный день полицейские региона традиционно проведут в усиленном варианте несения службы, охраняя покой и безопасность жителей и гостей области.



Камилла Карим