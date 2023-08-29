Мастер участка АО «ПЗТМ» прошёл отбор на республиканский этап конкурса «Еңбек жолы — 2023»

Алибек Уатаев пришёл на Петропавловский завод тяжёлого машиностроения летом 2019 года. Работает в цехе механической сборки. Включаться в работу было непросто, признается заводчанин.

АЛИБЕК УАТАЕВ, мастер участка АО «ПЗТМ»:

— Был наставник, когда-то тоже он работал мастером. Встретили хорошо, тепло. Коллектив принял сразу. На моём участке работают более 20 человек, занимаемся обработкой металла, заготовкой, сборкой изделий.

Некоторые из них используются на отечественных месторождениях. Алибек Уатаев получал высшее образование в Петропавловске. В семье он единственный, кто связал свою жизнь с машиностроением. Начальник цеха, где трудится Алибек Уатаев, отметил, что он ответственный и целеустремленный сотрудник. Последние несколько лет на заводе испытывают сильный кадровый голод.

ЕВГЕНИЙ УШАКОВ, начальник цеха АО «ПЗТМ»:

— Завод нуждается в новых, молодых специалистах. Это касается не только инженерно-технических работников, но и работники с токарной профессией. Нужны слесари, шлифовщики, фрезеровщики.

На Петропавловском заводе тяжелого машиностроения ценят и поддерживают молодых сотрудников. Администрация предприятия предложила Алибеку Уатаеву принять участие в конкурсе «Еңбек жолы — 2023». Заводчанин снял ролик, где рассказал о своей работе, чтобы побороться за победу в номинации «Лучший молодой работник производства». В нашем регионе его работа была признана лучшей. Лауреатов конкурса определит республиканская комиссия. Торжественная церемония награждения состоится в сентябре.

Дарья Пышмынцева