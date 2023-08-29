К празднику основного закона страны наградили военнослужащих в/ч 6637

В честь главного закона республики отметили военнослужащих воинской части 6637. Торжественное собрание открыл командир части Галымжан Кибаев.

ГАЛЫМЖАН КИБАЕВ, командир воинской части 6637 НГ РК:

— Статья 36 Конституции Республики Казахстан гласит: Защита РК является священным долгом и обязанностью каждого гражданина. Сегодня мы, военнослужащие, с честью выполняем служебно-боевые задания, надежно стоим на страже Конституционных прав. Также обеспечиваем безопасность общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Накануне этого торжественного дня желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия. С праздником, дорогие сослуживцы.

Ряд военнообязанных поощрили грамотами. Один из них — старший сержант Дмитрий Буков. Мужчина несет службу с 2018 года. В его подчинении 20 человек.

ДМИТРИЙ БУКОВ, старший сержант воинской части 6637 НГ РК:

— Наша служба нелегка. Бывают служебные нагрузки, но мы с этим справляемся. Всегда стоим на страже порядка. Всех казахстанцев поздравляю с праздником! Желаю крепкого здоровья, мирного неба над нашим Казахстаном.

Военнослужащие Национальной гвардии неукоснительно выполняют свои обязанности и служат на благо Родине. На данный момент в воинской части 6637 несут службу 400 солдат срочной службы.

МАКСАТ МУКАЕВ, заместитель командира воинской части 6637 НГ РК:

— Воинская часть выполняет задачи по охране общественного порядка в городе Петропавловске. Также охраняем учреждение уголовно — исправительной системы №48. С честью и достоинством выполняем данную службу.

Торжественная часть праздника продолжилась выступлениями артистов областной филармонии им. Ақана Сері.

Айгерим Хамзина