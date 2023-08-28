Детский турнир по мини-футболу, посвящённый 30-летию национальной валюты, прошёл в Петропавловске

Детский турнир по мини-футболу, посвящённый 30-летию национальной валюты, организовали на одном из городских стадионов. В турнире приняли участие 7 городских и 2 районных команды. Возраст участников — до 10 лет.

АРТЕМ ЗАГОРОДНИЙ, главный судья турнира:

— Турнир этот ежегодный. Национальный банк его проводит. Хотелось бы выделить особую благодарность организаторам турнира. В СКО очень много детей занимаются футболом. С каждым годом увеличивается численность. В СКО очень любят футбол.

На поле играют юные футболисты из детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Женис» и Тайыншинского района. Юные спортсмены ощущают себя на поле настоящими профессионалами. Обе команды показывают хороший результат, но в итоге победу одержали футболисты из «Жениса».

ЕРАСЫЛ МАРДАН, капитан команды «Женис»:

— Подготовка к соревнованиям проходила хорошо. Благодаря этому мы взяли 1 место. До этого наша команда участвовала в соревнованиях, которые проходили в Кокшетау и Астане.

Футболисты поддерживали друг друга и делились своими впечатлениями.

— Все нормально прошло. Спасибо тренеру, что возит нас на турниры.

— Мне нравится футбол. Потому что это командная игра.

— Игра прошла хорошо.

— Понравилось, все хорошо прошло.

3 место заняла команда Кызылжарского района, второе место — у ребят из Тайыншинского района, лучшими игроками стали воспитанники школы «Женис». Победители и призеры были награждены кубками, денежными и ценными призами.

Камилла Карим