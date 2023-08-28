Руководство нескольких птицефабрик СКО получило штрафы из-за завышения цен на куриное яйцо

Меры антимонопольного реагирования обсудили на площадке региональной службы коммуникаций. С докладом выступил заместитель руководителя областного департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Аслан Алиппаев. Он рассказал, что в ведомстве завершили расследование в отношении ТОО «Фирма Алекри» и ТОО «Адель Кус», которые завышали цены на куриные яйца при продаже.

АСЛАН АЛИППАЕВ, заместитель руководителя департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по СКО:

— Решением суда объекты расследований привлечены к ответственности, общая сумма штрафных санкций составила 9,2 млн тенге, которые поступили в бюджет в полном объеме. Птицефабриками исполнены предписания об устранении нарушений. ТОО «Адель Кус» снизило цену на яйцо в среднем на 20 %, ТОО «Фирма Алекри» на 15 %.

Аслан Алиппаев объяснил, что в мае прошлого года решением суда эти птицефабрики были оштрафованы за аналогичное нарушение. А еще цены завышали 6 предприятий, которые занимаются продажей муки на территории региона. После соотвествующих разбирательств они изменили ценники. Кроме того…

АСЛАН АЛИППАЕВ, заместитель руководителя департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по СКО:

— В августе этого года департамент начал расследование в отношении одного из крупных оптовых поставщиков риса. Он необоснованно применял разные оптовые цены на свой продукт.

Предприниматель получает уведомление об этом последние несколько лет и продолжает нарушать закон. Его действия находятся под пристальным контролем профильного департамента.

Дарья Пышмынцева



