Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову

Президент заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за первое полугодие 2023 года. Всего за отчетный период проведено 12 аудиторских мероприятий на 121 объекте с охватом порядка 9,3 трлн тенге бюджетных средств. Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских проверок в Министерстве экологии и природных ресурсов, подведомственных организациях Министерства труда и социальной защиты населения, РГП «Казводхоз» и других структурах.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений по аудиту использования бюджетных средств и эффективности реализации государственных программ.