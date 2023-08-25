В Казахстане в два раза увеличилась заболеваемость школьников сколиозом

Основной причиной увеличения количества учащихся школ со сколиозом в министерстве просвещения считают расстановку мебели без учета физиологических особенностей детей. Директор департамента финансов и бюджетного планирования минпросвещения Галымжан Молдаш заявил, что в рамках национального проекта «Комфортная школа», в учебных заведениях планируется не только уделить внимание мебели, но и заменить принадлежности, установить личные шкафы для одежды и питьевые фонтаны. Для школьников с физическими ограничениями оборудуют пандусы, лифты, подъемники и туалеты.

ГАЛЫМЖАН МОЛДАШ, директор департамента финансов и бюджетного планирования Министерства просвещения РК:

— Для реализации национального проекта мобилизовано более 30 государственных органов и организаций. Определены роль и ответственность каждого из них. Роль министерства просвещения заключается в методической поддержке и контроле за качественной реализацией национального проекта. «Самрук-Казына» и акиматы регионов несут ответственность за качественное строительство школ и своевременную сдачу их в эксплуатацию.



Анна Жицкая