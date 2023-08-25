Школьники страны будут снова учиться до 25 мая

В Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года — 34 недели. Учебный год завершится 25 мая. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра — министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова.

ТАМАРА ДУЙСЕНОВА, заместитель Премьер-министра — министр труда и соцзащиты:

— Это нужно признать, что это мировая практика. Но для внедрения таких нововведений всегда требуется более тщательная подготовка. Считаю, что решение министерства было оправдано, но поспешным.

В кулуарах заседания правительства 22 августа министр просвещения Гани Бейсембаев сообщал, что эксперты завершили свои обсуждения.

— Были разные мнения, Вы сами знаете. Кто-то за 36 недель, кто-то за 34 недели. Каждое мнение для меня очень важно. Я выслушал все стороны экспертов.

Камилла Карим