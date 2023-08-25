О профилактике ДТП рассказали полицейские в преддверии учебного года

О профилактике дорожно-транспортных происшествий говорили сотрудники полиции на брифинге РСК. Тема в преддверии учебного года актуальная. Потому стражи порядка проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание! Дети». Оно начнётся 27 августа и продлится до 30 сентября.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Во всех школах и дошкольных заведениях будет проводиться занятие с учащимися по неукоснительному соблюдению ПДД, выдаваться брошюры. С родителями будут проводиться беседы. Будут разрабатываться безопасные маршруты со школы домой, а также безопасного поведения на дорогах.

Полицейские будут усиленно нести службу вблизи школ и детских садов.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Кроме того, в рамках данного мероприятия будут проводиться обследования уличной дорожной сети и технических средств в местах расположения образовательных и дошкольных учреждений. В случае выявления недостатков будут направлены письма в МИО по устранению недостатков.

Также полицейские призывают родителей рассказать детям о правилах дорожного движения. Объяснить, что нельзя выбегать на дорогу, не посмотрев по сторонам. А переходя проезжую часть с велосипедом, следует обязательно слезть с него и переходить пешком.

Айгерим Хамзина

