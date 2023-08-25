Качество дорог в Северо-Казахстанской области становится причиной ДТП

За семь месяцев текущего года в области зарегистрировано 44 ДТП с участием детей. Трое — погибли, 48 — получили травмы. Полицейские обследовали территории, которые прилегают к учреждениям среднего и дошкольного образования. Из 76 объектов только 19 оборудованы лежачими полицейскими.

АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ, член консультативно-совещательного органа при ДП СКО:

— По нормативам, по строительным нормам проектирования; от стены двухэтажного здания безопасная зона до тротуара, до дороги — 20 метров. У нас, во многих школах, но то, что 1 — есть по 2 гектара территории. Не подумайте, что я хочу ущемить детей; уменьшить спортплощадки, зеленую зону — ни в коем случае. Но это — нормативы абсолютно обоснованные.

Также Александр Казанцев призвал организовать парковки возле школ для родителей. На заседании предложили усилить контроль за любителями электросамокатов. За год полицейские обследовали около 19 000 км дорог и выявили 3 840 дефектов, для устранения недостатков выписали 778 предписаний.

Анна Жицкая

