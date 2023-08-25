29 новых школьных автобусов закупили в СКО. Их отправят в сельские учебные заведения, где нужно привозить детей из соседних деревень. В числе таких — средняя школа имени Какимбека Салыкова района Шал акына. Подвозом детей там занималась старенькая «Газель», которая часто ломалась и требовала вложений. Потому приобретению нового автобуса очень рады, говорит директор.

АСЫЛ УАИСОВА, директор средней школы имени Какимбека Салыкова, район Шал акына:

— В нашей школе знания получают 340 детей. Есть интернат при школе, куда приезжают дети из других сёл. Теперь у детей будет вот такой замечательный автобус, большой и комфортный. Это радостное событие для детей и родителей.

Современные автобусы оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки детей. Установлены кондиционеры, ограничители скорости до 60 км/час и ремни безопасности.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— На еженедельном подвозе у нас более тысячи детей, на ежедневном — порядка 1400 детей. Три года назад начали обновлять автобусы. Но именно такие автобусы впервые. Эти автобусы приобретались в лизинг. Выделено порядка 600 млн тенге.

В каждом транспортном средстве 21 сидение и специальный пандус для детей с ограниченными возможностями, а также кнопка вызова водителя. Автобусы казахстанской сборки. Всего в регионе насчитывается 146 школьных автобусов. Больше трети обновили за последние 3 года.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В целом по области у нас 465 школ. Ежегодно последние 3 года усиленно ремонтируем. Мы сегодня знаем состояние школ. В приоритетном порядке будем ремонтировать. Коснётся ремонт всех школы по области. Но в малокомплектных школах, где осталось 5-10 учеников, согласно постановлению правительства, где будут закрываться, мы будем обеспечивать такими новыми автобусами, чтобы довезти до школ, создать им нормальные условия.

В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в Петропавловске возведут 4 новых образовательных учреждения. В микрорайоне «Береке» приступят к строительству коррекционной школы-интерната. Также начнется возведение 2 детских садов в микрорайонах «Жас Оркен» и «Береке».

Айгерим Хамзина