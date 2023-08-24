В Петропавловск приехал потомок Абылай хана Асылхан Ашимханов. Он прибыл, чтобы принять участие в мероприятиях, посвящённых 15-летию резиденции Абылай хана. Потомок в 7 поколении приехал из города Темиртау и рассказал о том, как отыскал свои исторические корни.

АСЫЛХАН АШИМХАНОВ:

— Я потомок Абылайхана в 7 поколении. Об этом я узнал в 1997 году благодаря газете «Ана тілі». Там была рубрика про родословные семей. Сопоставив эту информацию, я убедился, что являюсь потомком Абылайхана. Сейчас рассказываю об этом своим детям и внукам, о том, как правителем он был и какую значимую роль сыграл в нашей истории.

Айгерим Хамзина