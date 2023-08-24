Новые поправки в законе для обладателей электротранспорта и велосипедов ожидаются в Казахстане

Полицейские усилили разъяснительную работу среди любителей электротранспорта и велосипедов. Инспекторы напоминают об ожидаемых к 30 августа поправках в Закон «О дорожном движении». Шлем, наколенники, налокотники, а также светоотражающие элементы на раму, одежду и рюкзак. Всем этим полицейские рекомендуют самокатчикам и велосипедистам не пренебрегать.

— Вы должны достигнуть 18-летнего возраста. У вас должна быть любая категория в водительском удостоверении. — С 30 августа этого года? — Да. И у вас должен быть шлем. В темное время суток у вас должен быть какой-нибудь элемент светоотражающий, например, нарукавник, рюкзак со светоотражающим элементом.

Согласно ожидаемым поправкам в Закон «О дорожном движении», скорость езды по тротуарам на малых электрических транспортных средствах должна быть снижена до 6 км/час, а при езде на проезжей части водители самокатов должны будут носить шлемы и иметь водительское удостоверение любой категории.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— Водителям электросамокатов запрещается: ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить пассажиров, перевозить груз, поворачивать налево и разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы, пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве.

С начала года на дорогах области зарегистрировано 184 дорожно-транспортных происшествия, в которых 22 человека погибли и 266 получили травмы. Из них с участием велосипедистов — 1 ДТП, с участием скутера — также 1. В обоих случаях пострадали и велосипедист, и водитель скутера.

Камилла Карим