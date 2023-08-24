Мастер-классы в рамках августовской конференции педагогов прошли в Петропавловске

Так участников августовской конференции педагогов встречают в IT- школе-лицее им. М. Жумабаева. На базе этого учебного заведения состоялись мастер-классы, посвященные подготовке сильных педагогических кадров. Их организовали эксперты Национального центра повышения квалификации «Өрлеу».

АЛМА МУРЗАЛИНОВА, старший преподаватель филиала «НЦПК «Өрлеу» по СКО:

— Особенность мастер-классов, скажем, в отличие от секционных заседаний, заключается в том, что это выступления, во-первых, очень практико-ориентированных спикеров, опытных педагогов, которые представляют какие-то авторские модели обучения, воспитания и развития целой школы, региона. Регламент работы каждой секции, которая состоит из мастер-классов, предполагает по 3-4 мастер — класса. Поскольку таких секций у нас несколько, то в этом случае охват большой.

Продолжительность мастер-класса составляет 15-20 минут. Перед их началом педагоги знакомились, рассказывали про учебные заведения, которые они представляют. Гульназ Мусагулова приехала на августовскую конференцию из Шымкента.

ГУЛЬНАЗ МУСАГУЛОВА, педагог-дефектолог школы-гимназии №64 им. Ж. Аймауытова, г.Шымкент:

— На конференции я единственный педагог, который представляет Шымкент. В Петропавловске я первый раз, рассчитывают получить новые знания, познакомиться и перенять опыт коллег. Стараюсь постоянно развиваться, чтобы повысить свою квалификацию.

Подобные мастер — классы проходят в нескольких школах, а также в детских садах областного центра. Всего в таком обучении примут участие 214 педагогов из разных регионов страны.

Дарья Пышмынцева

