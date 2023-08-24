Антикоррупционную акцию провели на автовокзале

Борцы с коррупцией запустили проект «Антикоррупционное волонтёрство». К акции подключились работники Петропавловского автовокзала. Активисты на 42 межрайонных маршрутах распространят материалы с информацией на антикоррупционную тематику.

ДАРЬЯ ПРЕДЕИНА, сотрудница Петропавловского автовокзала:

— Средний пассажиропоток Петропавловского автовокзала в день составляет 950 человек. Соответственно, жители сёл по пути следования теперь, заходя в автобус, могут просмотреть ролики на антикоррупционую тему и также записать контакты для того, чтобы сообщить о коррупции.

Волонтёры расклеивают информацию в автобусе по маршруту «Петропавловск — Мамлютка — Дубровное — Пресновка» и рассказывают пассажирам, что нужно делать, если столкнулись с фактами взяточничества.

КАПИ СМАГУЛОВА:

— Если вы стали свидетелем коррупции, сразу же нужно звонить в полицию. На моих глазах не было совершено таких действий. Но, если возникнут, я знаю, куда нужно обращаться. Вообще, я считаю, что важно проводить такие мероприятия, чтобы молодежь и взрослое поколение знали, что коррупция — это плохо.

Цель проекта — формирование в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции, отмечают в антикоррупционной службе.

ЕКАТЕРИНА АУБАКИРОВА, офицер Антикоррупционной службы СКО:

— К этому проекту мы привлекаем не только ТОО, АО и простых жителей. Мы привлекаем всех граждан нашей области для того, чтобы сформировать на антикоррупционный иммунитет. К сожалению, какая бы работа не проводилась, пока у народа не сформируется иммунитет, неприязнь к коррупционным правонарушениям, пока они не научатся правильно вести себя, увидев даже такую ситуацию, мы не сможем побороть коррупцию.

Североказахстанцы, ставшие жертвами или свидетелями коррупции, могут обратится в call-центр антикоррупционной службы по номеру «1424».

Камилла Карим