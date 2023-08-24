770 тысяч тонн зерна намолотили в СКО

Уборочная страда активно идёт в СКО. В этом году площадь посева составила 4,5 млн гектаров. Из них большая часть — это зерновые и зернобобовые культуры. Убрали 645 тысяч га, намолотили 770 тысяч тонн зерна. Эти данные журналистам на брифинге привёл руководитель областного управления сельского хозяйства Мейрам Мендыбаев.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Среди районов по убранной площади лидируют: Жамбылский — 27,6 %, Уалихановский — 23,3% и Есильский — 21,7%. Проведена работа по сортообновлению, по области высеяно 46,6 тыс тонн элитных семян, что составляет 9,5%. Для повышения плодородия почв в текущем году планируется внести порядка 200 тыс тонн.

Большую работу сельхозтоваропроизводители ведут и по минеральным удобрениям. Более 175 тысяч тонн уже внесли на площади 2,3 млн гектара. Наш регион в зоне рискового земледелия и влага здесь — лимитирующий фактор. Чтобы получить качественные корма, аграрии активно внедряют в свои хозяйства передовые технологии. Например, система орошения позволяет не только увеличить урожайность культур, но и систематизировать весь процесс. В 2023-м году площади орошаемых культур увеличили в 2 раза.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Основными возделываемыми культурами являются картофель, овощи и кормовые культуры. В текущем году будут введены 5 инвестиционных проекта по вновь вводимым орошаемым землям с применением водосберегающих технологий. Общая площадь составляет более 1,5 тыс га. Данные проекты осуществелены благодаря государственной поддержке. Стоимость 5 проектов составляет более 3 млрд тенге.

Особое внимание в период уборки — новой высокопроизводительной технике. С начала года мы приобрели 1 660 единиц на 43 млрд тенге. Что касается ГСМ, то аграрии снабжены удешевлённым топливом в полном объёме. Цена за литр — 250 тенге. Волноваться не стоит, отмечают специалисты, работы идут своевременно. А это значит, урожай соберут в оптимальные сроки.

Алишер Ашимов