Экологи насчитали в СКО 172 несанкционированные свалки

По данным космоснимков, в СКО сейчас 242 места размещения отходов. 172 из них — несанкционированные свалки, ещё 70 — с нарушением установленных границ. Вместе с тем ликвидировано 186 свалок, рассказал на брифинге руководитель управления экологии Азамат Бектасов. Также он сообщил, как проходит модернизация канализационно-очистных станций в Петропавловске, которая идёт с 2013 года. В проект регулярно вносятся корректировки ПСД, а сроки окончания работ переносятся.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— Из за отсутствия системы биологической очистки, накопитель сточных вод «Биопруд», находящийся на балансе ТОО «Кызылжар су», является основным источником превышения сероводорода в Петропавловске. После запуска полной схемы очистки риск попадания запаха сероводорода на территорию города значительно уменьшится. По информации МИО завершить строительство планируется в 2027 году.

Чтобы избавиться от запаха сероводорода, проводят биологическую реабилитацию с помощью зеленой микроводоросли хлореллы. А что касается атмосферного воздуха, экологи провели замеры 7 котлоагрегатов на ТЭЦ-2. Превышений нормативов допустимых выбросов не обнаружили.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— Совместно с полицейскими провели акции «Чистый воздух». Отобрали замеры 15 микроавтобусов, работающих на дизельном топливе. Обнаружены превышения по дымности у 7 единиц транспорта. Сотрудниками полиции водители привлечены к ответственности. Наложен 1 штраф на физическое лицо на сумму 17 тысяч тенге, вынесено 2 предупреждения.

За 8 месяцев текущего года экологи провели 9 проверок, выявили 12 нарушений. Наложено 14 административных взысканий на общую сумму 4,5 млн тенге.

Айгерим Хамзина



