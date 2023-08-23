Министерство труда и социальной защиты населения ведет работу по внесению изменений в Национальный классификатор занятий РК (НК РК) от 2017 года

В рамках проведенного анализа в проект обновленного НК РК планируется внести изменения по более чем 900 профессий, из которых 839 – будут новыми. Проект изменений был сформирован по итогам обсуждения с госорганами, местными исполнительными органами, Федерацией профсоюзов РК и НПП «Атамекен».

Кроме того, как отметили в Минтруда, были учтены предложения от ассоциаций работодателей, работодателей, зарегистрированных на Электронной бирже труда, разработчиков профессиональных стандартов и Атласа новых профессий и компетенций.