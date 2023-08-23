Льготные кредиты на 11,4 млрд тенге получили жители РК от 21 до 35 лет на открытие или расширение своего бизнеса

Через АО «Аграрная кредитная корпорация» функционирует механизм льготного микрокредитования молодежи. В целом в 2023 году планируется выдать 5 796 микрокредитов на общую сумму 29 млрд тенге. На начало августа казахстанцы подали более 5,3 тыс заявок. На сегодня одобрено 3 344 проекта. Выданы льготные кредиты на 11,4 млрд тенге на реализацию 2 577 проектов. Остальные находятся на стадии финансирования. Среди получателей льготных кредитов преобладают предприниматели из сфер животноводства, оказания услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности. Кредиты предоставляются гражданам в возрасте от 21 до 35 лет на открытие или расширение своего бизнеса.



Дарья Пышмынцева