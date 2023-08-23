Изношенность ТЭЦ-2 составляет 53%

На Петропавловской ТЭЦ-2 к отопительному сезону подготовили всё необходимое оборудование. Работы здесь провели в рамках инвестиционной программы. В этом году на её реализацию выделили почти 2 млрд тенге. Об этом журналистам и депутатам во время пресс-тура рассказал гендиректор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Анатолий Казановский.

АНАТОЛИЙ КАЗАНОВСКИЙ, генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— Ремонтные работы завершены на 6-ти котлоагрегатах, в том числе на котлоагрегате №11 проведён капитальный ремонт, так как в прошлом отопительном сезоне ключевая нагрузка приходилась на него.

На агрегате поменяли поверхности нагрева, отремонтировали запорно-регулирующие и предохранительные арматуры. На эти цели направили более 800 тысяч тенге.

АНАТОЛИЙ КАЗАНОВСКИЙ, генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— К контрольной дате, 15 сентября, у нас будут готовы 9 котлоагрегатов, при необходимой потребности — 5. К декабрю у нас будут готовы полностью все 11 котлоагрегатов. Котлоагрегат №2 находится на реконструкции. Реконструкция по нему завершается в 2025 году.

Что касается турбоагрегатов, то их тоже приведут в порядок. В рамках инвестпрограммы здесь запланирована реконструкция 1-ой турбины. Она предприятию обойдётся в 420 млн тенге. Проект 2-хгодичный. Сейчас разрабатывают проект и заключают договор на поставку запасных частей и комплектующего оборудования, а в 2024-м приступят к основным работам. К слову, изношенность теплоэлектроцентрали составляет 53%. Интересовались представители СМИ и ситуацией на строящейся дымовой трубе. Напомню, 8 августа сотрудники «СЕВКАЗЭНЕРГО» обнаружили отклонения от оси трубы.

АНАТОЛИЙ КАЗАНОВСКИЙ, генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— Подрядчик непосредственно приступил к демонтажным работам. План завершения — до 15 сентября, а потом приступим к строительству трубы. Дымовая труба у нас сейчас на отметке 39 метров находится, а отклонение на 26 метрах.

Дымовую трубу возводят подрядчики из Усть-Каменогорска. Дополнительные средства на устранение неполадок им выделять не будут, заверил руководитель предприятия. К слову, на строительство новой 180-метровой трубы выделили 2,8 млрд тенге. В эксплуатацию её введут в 2024 году.

Алишер Ашимов