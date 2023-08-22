Почти 300 дисциплинарных взысканий наложили на госслужащих СКО

Более 290 дисциплинарных взысканий наложили на госслужащих СКО с начала года. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Такие данные привели в профильном департаменте.

ДАРХАН ЕРМЕКОВ, главный специалист департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— За 6 месяцев 2023 года департаментом проведены 3 внеплановые проверки, рассмотрено 5 обращений по фактам незаконного наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих в отделе земельных отношений акимата г.Петропавловска, управлении образования акимата СКО, отделе образования Аккайынского района. В ходе внеплановых проверок установлены 8 случаев нарушения Правил наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих. По итогам внеплановых проверок департаментом внесены предписания.

По линии защиты прав госслужащих важен контроль соблюдения режима рабочего времени в государственных органах. В департаменте на постоянной основе проводят анализ, где общее количество сверхурочноной работы рассчитывается после окончания рабочего дня не более 30 минут.

ДАРХАН ЕРМЕКОВ, главный специалист департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Департамент утвердил план проведения мониторинга по соблюдению режима рабочего времени с посещением государственных органов области на второе полугодие 2023 года, с направлением в соответствующие государственные органы области. Исходя из плана, сотрудниками департамента планируется посетить 20 государственных органов.

8 специалисты департамента уже посетили. Фактов привлечения к незаконным сверхурочным работам там не выявили. Надо отметить, если такой случай имеется, то должное лицо могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 МРП, это 138 тысяч тенге. Большую работу профильное ведомство проводит и по рассмотрению жалоб на качество оказания госуслуг.

НУРГУЛЬ ЖАНМУРЗИНА, главный специалист департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— 24 апреля текущего года в отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска поступило обращение жительницы города, имеющей на патронатном воспитании ребенка 2011 г.р., по вопросу некорректной даты постановки в очередь на жилье ребенка, нуждающегося в жилище из государственного жилищного фонда по категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей». Согласно постановления акимата города Петропавловска №378 от 26 марта 2018 года, из которого следует, что фактическая дата постановки в очередь на жилье февраль 2018 года, однако на портале kezekte.kz. дата постановки сентябрь 2018 года.

2,38: По результатам проверки права заявителя восстановлены. На портале kezekte.kz. постановки в очередь на жилье скорректирована дата с сентября 2018 года на февраль 2018 года, то есть очередь на жилье изменилась на 67 позиций. По итогам проверки к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечен главный специалист.

С начала года в департамент поступило 17 обращений, 9 из них рассмотрели.

Алишер Ашимов