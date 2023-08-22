О взыскании алиментов говорили на совещании в областной прокуратуре

В областной прокуратуре прошло межведомственное совещание. На нём обсудили вопросы взыскания алиментных платежей, заработной платы и в доход государства органами исполнительного производства за прошедший период 2023 года. В регионе злостными неплательщиками алиментов являются 170 лиц. В сумме их долг перевалил за 166 млн тенге.

ПАВЕЛ СЕМЁНОВ, прокурор управления прокуратуры СКО:

— Вопросы взыскания алиментов находятся на особом контроле областного надзорного ведомства. Получателями алиментов по области являются 7933 ребенка и 7 престарелых родителей. Пассивность отдельных судоисполнителей способствует росту задолженности, уклонению должников от уплаты алиментов, что ущемляет права несовершеннолетних детей.

За ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей прокуроры привлекли к различным видам дисциплинарной ответственности 71 судебного исполнителя. Что касается неплательщиков алиментов, то с начала года 8 из них суд привлек к уголовной ответственности. Кроме того…

ПАВЕЛ СЕМЁНОВ, прокурор управления прокуратуры СКО:

— По 14 уголовным делам осуществляется досудебное расследование. К административной ответственности привлечено 98 должников, из них в отношении 52 применен арест, по 46 — административный штраф. В отношении 69 должников приняты меры по приостановлению водительских прав. В розыск объявлено 95 алиментщиков, место пребывания 42 установлено, по 53 заведены розыскные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В производстве судебных исполнителей находятся более 28 тысяч документов о взыскании в доход государства суммы, превышающей 10 млрд тенге. С начала года судоисполнители смогли взыскать взыскания 1,7 млрд тенге. Благодаря мерам прокурорского реагирования в госдоход взыскано 120,6 млн тенге.

Дарья Пышмынцева