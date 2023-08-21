Петропавловский бизнесмен терпит убытки из-за перекрытых подъездных путей

Дамир Мамедов занимается ресторанным бизнесом много лет. Банкеты у него заказывали часто. Но, в последнее время дела не клеятся, говорит предприниматель. А всё из-за перерытого асфальта на частной территории, где по инициативе местных властей подрядчики прокладывали сети водоснабжения и канализации. Из-за этих работ уже почти два года к заведению невозможно подъехать.

ДАМИР МАМЕДОВ, предприниматель:

— Было всё хорошо, а сейчас посмотрите, как стало. Проехать невозможно. Они обещали, что здесь закопают, дорогу сделают. Через неделю их установят. Эта территория в моей частной собственности. Хорошо, я разрешил. Они здесь копали, сказали, дорогу делают. Уже прошло полтора года. У нас клиентов нет. А мне зарплату персоналу и налог с чего платить?

В городском акимате об этой ситуации, конечно же, знают и заверяют, что вопрос на контроле.

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ, заместитель акима г. Петропавловска:

— То, что было повреждено благоустройство, будет восстановлено. Проект реализуется. В рамках его реализации эти работы будут делать.

В горакимате также добавили, что реконструкцию улицы Жумабаева завершат в сентябре.