«Ботай — культура Великой степи». II международный симпозиум проходит в СКО. 20 художников из разных стран собрались в Айыртауском районе. Они ознакомились с удивительной природой и богатым историко-культурным наследием. Это место отлично подходит для живописцев, отмечает Ольга Мюллер. Художница приехала из Германии. Развернув мольберт у воды, наедине со своими мыслями и под звуки природы женщина пишет этюд.

ОЛЬГА МЮЛЛЕР, художница, Германия:

— Мне очень нравится Казахстан. Здесь красивая природа, очень радушные люди. Мне нравится культура, эстетика Казахстана. И я с удовольствием здесь пишу картины. Здесь я впервые. Я посещала Бурабай, Туркестан. Нас свозили на посление Ботай. Мы очень впечатлились артефактами.

Приехали на симпозиум и воспитанники Саумалкольского детского дома. Всего их 50. Здесь художники проводят для детей мастер-класс. Ребята познают азы живописи. Один из первых, кто делится своим опытом, — Франк Хантан. Искусством он увлекается с детства. Красивая североказахстанская природа очень вдохновляет, признаётся Франк.

ФРАНК ХАНТАН, художник, Франция:

— Приехал к вам из Бенина Франции. Казахстан мне очень понравился. Я здесь как на своей Родине. Природа впечатляющая. В своих картинах стараюсь поднимать общественные проблемы. Например, экология и миграция. Благодарю организаторов за этот симпозиум. Он поднял всем настроение.

Принимают участие в арт-форуме не только художники из зарубежа, но и отечественные. Сенбигали Смагулов приехал на этот симпозиум из столицы. Идею показать мастер-класс для детей-сирот он считает хорошей. Ведь искусство помогает стимулировать процесс мышления, быть более спонтанным и находить нестандартные пути решения проблем.

СЕНБИГАЛИ СМАГУЛОВ, художник, г.Астана:

— Дети — это наше будущее. Им необходимо наше внимание. Если один из них станет художником, это очень хорошо. Потому что, рисование не всем даётся, как мы знаем. Но, искусству мы должны их обучать. Когда рисуешь пейзаж, понимаешь, что природу надо ценить. Это духовное воспитание.

Участникам и гостям симпозиум пришёлся по душе.

— Мероприятие очень понравилось. Приезжаю сюда второй раз. Познакомился с очень талантливыми худжожниками. Спасибо большое.

— Сегодня мы рисовали. Было интересно и увлекательно. В будущем хочу быть знаменитой художницей.

Главная цель такого арт-форума, отмечают организаторы, развить творчество художников, расширить межрегиональные и международные связи. Кроме того, познакомить живописцев с культурным наследием нашей страны — ещё одна немаловажная задача. В этом направлении нам есть чем гордиться. На II заседании национального курултая Президент отметил, что наша многовековая история — это предмет нашей национальной гордости и важная составляющая культурного кода казахского народа.

ДЕНИС ЛУКЯНЧУК, директор общественного фонда «Союз ЖАСА»:

— Они приехали сюда из 8 стран: Канада, Румыния, Германия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Франция. Сегодня мы находимся на Имантау. Сюда приехали дети из детского дома. Мы с ними работаем 2-ой год. Наш фонд работает более 1 года. Мы организовываем для детей из разных регионов выезды в мегаполисы. Мы стараемся делать интересную и разнообразную программу с мастер-классами для детей, где они смогут узнать много нового, познакомиться с успешными людьми, природой, культурой.

По итогам международного симпозиума большая часть работ войдет в каталог. А остальные выставят на аукционе, средства которого пойдут на развитие детей из детских домов.

Алишер Ашимов