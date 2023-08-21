Более 3 тысяч нарушений правил благоустройства выявили полицейские с начала года

В прошлые выходные участковые инспекторы полиции выявили факт скопления строительного мусора по улице Московской. Хозяин пункта приема металла складировал остатки стройматериала возле ограждения. Стражи порядка провели профилактическую беседу и вынесли предупреждение по статье 505 КРКоАП в отношении владельца об устранении нарушения.

МУРАТ АРЫКОВ, участковый инспектор 2-го отдела полиции УП г.Петропавловска:

— Сотрудниками местной полицейской службы, в том числе участковыми инспекторами полиции на постоянной основе проводится разъяснительная работа по соблюдению благоустройства населенного пункта, то есть соблюдение чистоты и порядка на улицах и в населенных пунктах. Хочу напомнить, что за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность статьей 505 КРКоАП.

А именно штраф от 20 до 100 МРП, это от 69 тысяч до 345 тысяч тенге. Всего с начала года в областном центре участковые инспекторы полиции выявили 3230 нарушений правил благоустройства.

Алишер Ашимов