Аким СКО посетил долгострои и проинспектировал ремонт дорог

Начался объезд объектов с посещения строящейся поликлиники в микрорайоне «Жас Өркен». Работы уже находятся на стадии завершения и совсем скоро двери нового медучреждения откроются для пациентов. Далее глава области отправился к рядом расположенным многоэтажкам, где до сих пор не завершено благоустройство. Аким отметил ряд нареканий, в том числе, некачественную работу по укладке тротуара. Проинспектировали и обстановку внутри объекта. Айдарбек Сапаров поручил привести в надлежащие состояние квартиры перед сдачей их владельцам. Далее глава региона посетил новостройки по улице Горького, 8. Ключи новоселам здесь пообещали выдать уже в конце августа.



50 человек заходит на отделку. Сейчас заканчиваем. – Санузел, все это успеете? – Естественно.

Проинспектировал Айдарбек Сапаров и работы, проводимые около домов по соседству. Здесь значительно затягивается благоустройство. Сейчас, по словам генерального директора компании, выполнено 80% работ.

— С задней стороны тоже брусчатку выложили, выстелили. Осталась вот детская площадка, 4 дом. – Здесь еще слой асфальта у вас будет? – Да.

Аким области отметил, что сроки по завершению постоянно переносятся. К работе компании есть ряд замечаний как по качеству, так и по скорости. В свою очередь подрядчик пообещал, что на этот раз все сделают вовремя и без изъянов.

Даурбек Нурумгалиев, генеральный директор ТОО «Энерджи-Тараз»:

— Айдарбек Сейпелович, разрешите нам от себя лично, так как мы имеем завод, поставить светильники нашего производства, в качестве того, что я столько затянул, продлил все это.

Далее аким области посетил строительство общежития для студентов вуза на 244 места. Работы здесь сейчас усиленно ведутся, но тоже есть отставание от графика. Сдать объект должны были к сентябрю, но срок перенесли примерно на 2-3 недели. Сейчас здесь трудятся порядка 100 человек.

Оксана Грибанова, директор строительной компании «Пилон»:

— Работы идут к завершению. Завершаем фасадные работы, внутриотделочные работы, сейчас идет покраска, установка дверей, выключателей, пожарной сигнализации, телефонизации. Где-то к 20 сентября должны уже закончить, потому что сейчас еще с нами ведутся работы по благоустройству, сетям.

Проинспектировал глава области и масштабные комплексные работы по улице Уалиханова от Чкалова до Мусрепова. Проезжую часть расширят, появятся тротуары, зеленые насаждения и это не полный список запланированного. На это выделено 330 миллионов тенге. Начали работы здесь 1 июня и этом месяце уже должны закончить, сообщил директор компании.

Болат Буханов, директор ТОО «Благоустройство-Север»:

— Здесь идет средний ремонт полотна, реконструкция, перенос ливневых канализаций, сетей наружных, добавление дополнительной полосы, расширение будет проходить где-то на 9,5 метров. Улица должна соответствовать Уалиханова.

Ремонтными работами охвачена и улица Назарбаева. Преобразить участок должны в ближайшие дни. Аким области поручил не затягивать процесс и постараться закончить раньше поставленных сроков.

— Когда вы закончите работы? – Это где-то дней 8. –Полностью? – Да, эти 8 дней надо нужны после фрезерования, чтобы дойти до Абая. – Времени мало осталось. Вы асфальт кладете – основное дорожное полотно, сразу же надо параллельно ИКИ и тротуары делать, и бордюры менять, сразу все делать надо, чтобы люди работали.

Посетил аким области и масштабную стройку в микрорайоне «Копай». Здесь сейчас ведутся работы по возведению многоэтажек. Вскоре на месте старых ветхих домов появится современный новый участок города.

Хайдар Атажанов, директор ТОО «Стройкомпания»:

— Забили сваи на поле, поставили монолитную плиту, смонтировали блоки стен подвала, начали кладку первого этажа. – Достаточно ли сотрудников, рабочих? – Вполне, у нас все свои люди, привлеченных нет.

Работами по возведению многоэтажных жилых домов Айдарбек Сапаров остался недоволен. Он раскритиковал деятельность подрядчиков, ведь многие отстают от графика. Нужно принимать меры, подчеркнул аким.

— С прошлого года они тянули, просили корректировку, просили финансирование, мы обеспечили корректировку, экспертизу обеспечили, финансирование дали, а работы нет, от графика отстают.

Далее глава области посетил микрорайон «Береке». Здесь из-за недобросовестных подрядчиков тоже идет сильное отставание от графика по благоустройству и подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Так как с поставленными задачами компания не справилась, с ней расторгли договор и нашли другую.

Виктор Ярошенко, эксперт технического надзора:

— Многочисленные замечания были, игнорировались. Проблемный участок теплотрассы есть возле врезки, нужно будет канализацию подключить в полной мере, также нужно будет сделать врезку в водопровод, не в полной мере проложены сети телефонизации по этим проектам. Если несколько организаций зайдут, отдельно по инженерным сетям, по благоустройству, то возможно будет закончить к концу сентября.

Аким области поручил проконтролировать, как будет справляться новая подрядная компания, и в случае необходимости привлечь еще несколько организаций. От этого зависит, когда собственники квартир получат ключи.

Айдарбек Сапаров, аким СКО:

— Здесь асфальт будет? – Да. – Там что будет? – Там дорожка из брусчатки. – Здесь 3,5 метра асфальт? – Да. – Здесь, что будет? – Площадки, сквер небольшой. — Сколько людей работает? – Около 20 человек. – Давай еще человек 30 ставь сюда. Усиливайте работу, надо быстрей. – Сейчас мы тоже дополнительно бригады ищем, которые зайдут на помощь.

Посетил аким области и строящуюся поликлинику в микрорайоне «Береке». Она тоже находится в числе долгостроев Петропавловска. Медучреждение рассчитано на 250 посещений в смену, и его открытие поможет разгрузить очерёдность.

Берик Салданов, и.о. директора компании ТОО «Тоир» :

— Рабочих не хватает. Думаю, с такими сложностями все строительные организации сталкиваются, что не хватает рабочих. – От графика отстаете? –Отстаем. – Сильно или нет? – Нет, не сильно, чуть-чуть отстаем.

Работы завершены уже на 90% и полностью объект будет сдан в сентябре. На это выделено 2 миллиарда 400 миллионов тенге. Аким области отметил, что ситуацию с долгостроями нужно держать на пристальном контроле и активно заниматься решением возникающих проблем с подрядными организациями.

Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»

