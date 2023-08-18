Как развивается массовый спорт в Петропавловске

Клуб любителей бега «Феникс» посещают почти 80 человек. Возраст участников — от 18 до 74 лет. Для них на постоянной основе проводятся различные спортивные мероприятия.

ОЛЬГА ВЕРНЕР, председатель клуба любителей бега «Феникс»:

— Наш клуб ежегодно проводит несколько забегов. Весной мы приводим забег «Апрель» в центральном парке. Осенью мы проводим забег «Золотая осень» и в феврале мы проводим чемпионат среди любителей в закрытых помещениях.

Антонине Шершнёвой — 65 лет, из них почти 50 она посвятила спорту. До выхода на заслуженный отдых женщина работала в медицинском колледже преподавателем физкультуры. Все её достижения собраны в портфолио.

АНТОНИНА ШЕРШНЁВА, ветеран спорта:

— Так как я учитель физкультуры, спорт живет со мной на одной волне, даже, несмотря на то, что ушла на пенсию. Зимой у меня лыжи, летом велосипеды. Ездим на них по полям, плавание. Я пробежала в своей жизни 12 марафонов, из них два горных марафона полных. Это 42 км 195 метров и 10 классических по ровной местности. Самое лучше время на марафоне у меня было. У меня вся жизнь в спорте. Пенсия — это прекрасный такой возраст, когда мы можем себя занять тем, чем хотим.

По поручению главы государства в стране проводится работа по развитию массового спорта. В своем послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность создания всех условий путем строительства определенной спортивной инфраструктуры. В Петропавловске также создаются условия для развития массового спорта.

Камилла Карим